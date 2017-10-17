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17 октября Вторник

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Рустэм Хамитов принял участие в XVII Российском энергетическом форуме

ПОЛИТИКА

Рустэм Хамитов принял участие в XVII Российском энергетическом форуме

Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов принял участие в XVII Российском энергетическом форуме

Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

17 октября в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в пленарном заседании XVII Российского энергетического форума, который проходит в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо». Перед началом заседания руководитель республики осмотрел экспозиции XXIII специализированной выставки «Теплоснабжение. Электротехника. Кабель» и выставки «Энергетика Урала», организованных в рамках форума. Свои инновационные разработки на них представили более 120 компаний из 23 регионов России, а также дилеры ведущих международных энергохолдингов.

У стенда ООО «Башкирская генерирующая компания» Рустэм Хамитов обсудил ход строительства Затонской ТЭЦ. По словам представителей предприятия, в настоящее время на объекте работают 137 человек. До конца года планируется завершить строительно-монтажные работы, а к весне 2018 года выполнить пусконаладку оборудования.

«Мы знаем, что по энергоэффективности нашей экономики мы значительно отстаём от развитых стран. В этой части нам есть куда двигаться, — отметил Рустэм Хамитов. — В принципе, уже точно понятно, что примерно 30 процентов энергоресурсов мы фактически используем вхолостую. Нужно в этой части работать над повышением энергоэффективности нашей экономики, валового внутреннего и регионального продукта. Современный стандарт энергопотребления – примерно 5 тысяч кВт•ч в год на человека. Что касается нашей республики, то у нас эта цифра – 6,5-6,7 тысячи кВт•ч в год на человека. То есть мы выше условного стандарта и находимся около среднероссийских цифр. Вполне понятно, наша республика промышленно развита, экономически диверсифицирована по многим направлениям».

Теги: энергетический форум
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