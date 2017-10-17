Семья Потякиных из Башкирии стала одной из лучших замещающих семей на Всероссийском конкурсе художественного творчества Фото: https://haibulla.bashkortostan.ru/ Семья Потякиных из Башкирии стала одной из лучших замещающих семей на Всероссийском конкурсе художественного творчества Фото: https://haibulla.bashkortostan.ru/

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Приемная семья Потякиных представила Республику Башкортостан в финале Всероссийского конкурса художественного творчества «Всероссийская ассамблея замещающих семей», проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации. В финальном мероприятии принимали участие семьи из 33 субъектов страны, у которых есть положительные результаты в воспитании приёмных детей.

Семья Потякиных — из Хайбуллинского района, воспитывает четырех кровных и 12 приемных детей. На протяжении шести дней представители республики участвовали в насыщенной программе, состоящей из четырех конкурсных мероприятий: «Семья – основа державы», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Конкурс художественного творчества» и «Творческая семейная мастерская». Также в рамках конкурса также прошли мастер-классы по обмену опытом, актерскому мастерству и эстрадному вокалу.

По итогам конкурса приемная семья Александра Михайловича и Тамары Николаевны вошла в десятку лучших замещающих семей финала Всероссийского конкурса художественного творчества «Всероссийская ассамблея замещающих семей» и получила диплом участника и подарки.