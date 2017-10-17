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Семья Потякиных из Башкирии стала одной из лучших замещающих семей на Всероссийском конкурсе художественного творчества

ОБЩЕСТВО

Семья Потякиных из Башкирии стала одной из лучших замещающих семей на Всероссийском конкурсе художественного творчества Фото: https://haibulla.bashkortostan.ru/

Семья Потякиных из Башкирии стала одной из лучших замещающих семей на Всероссийском конкурсе художественного творчества Фото: https://haibulla.bashkortostan.ru/

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Приемная семья Потякиных представила Республику Башкортостан в финале Всероссийского конкурса художественного творчества «Всероссийская ассамблея замещающих семей», проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации. В финальном мероприятии принимали участие семьи из 33 субъектов страны, у которых есть положительные результаты в воспитании приёмных детей.

Семья Потякиных — из Хайбуллинского района, воспитывает четырех кровных и 12 приемных детей. На протяжении шести дней представители республики участвовали в насыщенной программе, состоящей из четырех конкурсных мероприятий: «Семья – основа державы», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Конкурс художественного творчества» и «Творческая семейная мастерская». Также в рамках конкурса также прошли мастер-классы по обмену опытом, актерскому мастерству и эстрадному вокалу.

По итогам конкурса приемная семья Александра Михайловича и Тамары Николаевны вошла в десятку лучших замещающих семей финала Всероссийского конкурса художественного творчества «Всероссийская ассамблея замещающих семей» и получила диплом участника и подарки.

Теги: приемные семьи, конкурс
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