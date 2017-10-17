«Состояние тяжелое, но стабильное», - подросток, получивший основной удар при наезде автомобиля, перевезен в Уфу Фото: Олег Яровиков «Состояние тяжелое, но стабильное», - подросток, получивший основной удар при наезде автомобиля, перевезен в Уфу Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«Состояние тяжелое, но стабильное», — 14-летний подросток, получивший основной удар при наезде автомобиля в Туймазинском районе, перевезен в Уфу, в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

Первую помощь школьник получил в Центральной районной больнице, там была проведена и первая операция. Всё прошло хорошо. Учитывая стабильное состояние пострадавшего, медики приняли решение транспортировать его в столицу республики. В РДКБ он получит специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь по программе госгарантий. В дальнейшем мальчику предстоит перенести еще несколько операций, так как он получил множественные переломы.

Транспортировка в Уфу никак не связана с ухудшением здоровья ребенка. Врачи местной ЦРБ — высококвалифицированные специалисты и сделали всё для спасения его жизни, отметили в Минздраве РБ. В РДКБ рядом с пациентом находится его мама.