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В Башкирии на видео попало жестокое избиение человека

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии на видео попало жестокое избиение человека

Фото: скриншоты видео из группы «Подслушано Кармаскалы», Vk

В Башкирии на видео попало жестокое избиение человека

Фото: скриншоты видео из группы «Подслушано Кармаскалы», Vk

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане на видео попало жестокое избиение человека. В группе «ВКонтакте» накануне вечером опубликовали запись, сделанную очевидцем на мобильный телефон. На ней видно, как неизвестный бородатый мужчина бьет ногами по голове свою жертву, лежащую на асфальте. Парень с рюкзаком пытается его остановить, но тот не унимается и еще несколько раз наносит удары ногой. Мимо проезжает машина, идут прохожие, но никто не пытается остановить жестокую расправу. Стоит отметить, что на асфальте рядом с иномаркой лежит верхняя одежда бьющего мужчины и стоит бутылка, видимо, из-под алкоголя.

В комментариях к видео подписчики сходятся во мнении, что ЧП произошло около местного магазина в селе Кармаскалы. По неподтвержденной информации, пострадавший жив.

Теги: ЧП, избиение
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