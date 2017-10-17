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В Башкирии в зону карантина по ящуру отправлена вторая партия гуманитарного груза

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в зону карантина по ящуру отправлена вторая партия гуманитарного груза Фото: автор

В Башкирии в зону карантина по ящуру отправлена вторая партия гуманитарного груза Фото: автор

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госкомторговли продолжает оказание гуманитарной помощи для жителей населенных пунктов, вошедших в зону карантина по ящуру.

«По поручению Главы Башкортостана Рустэма Хамитова оказать помочь жителям карантинной зоны в обеспечении продуктами мы организовали сбор гуманитарной помощи в первую очередь для многодетных и малоимущих семей, — сказала председатель Госкомитета РБ по торговле Гузэль Асылова. — Благодаря поддержке торговых сетей «Байрам», «METRO», «Магнит», «Ашан», «Пятёрочка» для туймазинцев сформирована уже вторая партия гуманитарного груза».

По ее словам, направлено в общей сложности более трех тысяч литров молока и молочных продуктов.

Для участия в формировании гуманитарной помощи необходимо обращаться по следующим телефонам:

Центр приема гуманитарной помощи: 8 (34782) 7-12-98 или Госкомитет РБ по торговле: 8 (347) 218-09-82.

Теги: ящур, карантин, гуманитарная помощь
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