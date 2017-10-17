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17 октября Вторник

Уфа   °

В Баку представили проект башкирской фотохудожницы «Ты меня зовешь, Азербайджан»

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В галерее «NUR Art House» города Баку открылась экспериментальная фотовыставка «Ты меня зовешь, Азербайджан» российской фотохудожницы и журналиста Светланы Комковой. Представленные в экспозиции работы — это фотоотчет пятидневного знакомства автора из Башкортостана с народом, культурой и природой Азербайджана.

«Фототур — это не просто ознакомительная поездка, а в первую очередь налаживание контактов в общественных и культурных сферах между Азербайджаном и Башкортостаном, — говорит Светлана Комкова. — Такое взаимодействие обуславливает дальнейшее развитие дружбы и сотрудничества между двумя братскими народами. У нас много общего. Языковые и национально-культурные традиции являются связующими нитями культурных взаимоотношений и позволяют сохранять добрососедский интерес и духовную привязанность между людьми двух республик».

Давняя мечта Светланы Комковой посетить Азербайджан стала возможной благодаря взаимодействию Башкирского регионального отделения Союза фотохудожников России и Объединению фотографов Азербайджана. Проект осуществлен при информационной поддержке Российского информационно-культурного центра, сообщил журналист Рустам Гасымов.

Светлана Комкова — член республиканского фотоклуба «Агидель», автор публицистического интернет-журнала «Я вижу мир ТАКИМ!» и духовно-просветительского интернет-проекта «Православные лики России». Постоянный экспонент республиканских выставок, дипломант республиканских и всероссийских конкурсов. Награждена юбилейной медалью Федерации независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам России» и благодарностью губернатора Камчатского края.

Теги: фотовыставки
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