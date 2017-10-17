В терминологической базе данных «Википедии» будет ускорена адаптация башкирского языка Фото: Семён Красоткин В терминологической базе данных «Википедии» будет ускорена адаптация башкирского языка Фото: Семён Красоткин

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Москве состоялась XI международная вики-конференция, в которой приняла участие делегация из Башкортостана. Организованная Некоммерческим партнерством «Викимедиа РУ» московская конференция — это русскоговорящая площадка для представителей разделов Википедий на языках России и соседних стран. В ней приняли участие волонтеры из русской, башкирской, бурятской, лезгинской, якутской, тувинской, татарской, чеченской, армянской, украинской, польской Википедий.

Как сообщил агентству «Башинформ» администратор Башкирской Википедии Рустам Нурыев, делегация Башкортостана была представлена участниками из Уфы, Белорецка, Сибая, Уфимского и Кармаскалинского районов. Кроме того, в состав делегации вошли земляки башкирских волонтеров, проживающие в Москве и Московской области. Башкирская делегация была самая представительная, что дало возможность участия во всех секциях и круглых столах.

Кульминацией конференции стало выступление башкирских вики-бабушек, которые провели самостоятельный круглый стол и рассказали о мотивах участия в волонтерском движении. «Башкирские вики-бабушки опровергли существующее в мире мнение, что занятие Википедией — это удел молодых мужчин. Они доказали, что пополнением Википедии могут заниматься абсолютно все, без каких-либо ограничений», — отметил один из участников круглого стола.

Об опыте организации волонтерского движения в Башкортостане башкирские википедисты рассказали в ходе круглого стола «Юзер-группы в Викимедиа сообществе», секции «Википедия на языках России».

Члены башкирской делегации также приняли участие в работе секций «Открытая наука и открытое образование», «Библиотеки», «Открытые карты и экспедиции», «Википедии в других странах» и круглых столов «Викиданные», «Проекты Викимедиа и музеи: возможно ли сотрудничество?», «Конкурсы в Википедии».

Наибольший интерес вызвал новый проект «Викиданные», который позволяет во многом облегчить творческий труд википедистов в ходе создания новых статей. Поэтому башкирские волонтеры провели дополнительное обсуждение с инициатором проекта — программистом Сергеем Лещиной. Достигнута договоренность о взаимном сотрудничестве по ускоренной адаптации башкирского языка в терминологической базе «Викиданных» и внедрению универсального шаблона-карточки для всех статей в Башкирской Википедии.