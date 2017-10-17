В небе над Россией регулярные рейсы выполняет самолет имени народного поэта Башкирии Мустая Карима Фото: пресс-служба Аэрофлота В небе над Россией регулярные рейсы выполняет самолет имени народного поэта Башкирии Мустая Карима Фото: пресс-служба Аэрофлота

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Новейший самолет Sukhoi Superjet 100, получивший имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима, поступил в парк «Аэрофлота» в конце сентября 2017 года. С инициативой назвать воздушное судно именем Мустая Карима в адрес руководства авиакомпании выступил глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Позже ее поддержало и утвердило правление «Аэрофлота». Имя Мустая Карима нанесено на носовую часть фюзеляжа.

«Решение о присвоении имени было принято в дань уважения, а также в честь грядущей памятной даты — столетнего юбилея со дня рождения поэта, — сообщили в пресс-службе авиакомпании. — Отечественный пассажирский самолет с заводским номером 95135 и регистрацией RA-89098 выполняет регулярные рейсы без привязки к определенному направлению, экипаж также является сменным».

В авиакомпании отметили, что имена собственные самолетам стали давать еще в СССР в годы Великой Отечественной войны. Но после войны традиция была утрачена. К началу 2004 года, когда отмечалось 100-летие со дня рождения легендарного Валерия Чкалова, «Аэрофлот» ее возродил.

Сегодня в самолетном парке авиакомпании насчитывается 210 «именных» воздушных судов. По традиции лайнеры носят имена великих соотечественников, среди которых выдающиеся русские летчики и полководцы, композиторы и художники, поэты и писатели, ученые и исследователи.

Как сообщало агентство «Башинформ», в 2019 году республика отпразднует 100-летие своего образования. Указ о праздновании этого исторического события подписал Президент России Владимир Путин. В тот же год будет отмечаться вековой юбилей признанного классика российской и башкирской литературы, писателя, драматурга и публициста Мустая Карима, который своим творчеством оказал огромное влияние на развитие литературы народов России. Торжества по этому случаю пройдут не только в Башкортостане, но и в регионах Российской Федерации.