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УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Известный российский музыкант, руководитель фонда Владимира Спивакова в Башкортостане Артур Назиуллин и воспитанники фонда выступили на IV Международном фестивале классической музыки «TyzenHouse-2017» в Республике Беларусь. На концертных площадках Минска и Гродно юные уфимские музыканты, учащиеся Среднего специального музыкального колледжа Ирина Галеева и Александра Зайцева представили Башкортостан.

В рамках фестиваля состоялись концерты Артура Назиуллина в концертном зале «Верхний город» г. Минска и Гродненском драматическом театре в сопровождении белорусского пианиста, художественного руководителя фестиваля Кирилла Кедука и Минского молодежного камерного оркестра. Также прошли мастер-классы в Белорусской государственной академии музыки и Гродненском музыкальном колледже.

«Я очень рад, что воспитанники нашего фонда показали себя на международном проекте, что показывает большой интерес к российским музыкантам. Ребята выступили очень удачно и покорили минскую публику, — рассказал Артур Назиуллин. — В рамках поездки состоялась рабочая встреча с председателем совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Екатериной Дуловой. В ходе встречи были определены точки сотрудничества двух фондов. Я убежден, что это далеко не первый подобный проект, где будут принимать участие наши воспитанники — яркие таланты Республики Башкортостан».

Артур Назиуллин выразил благодарность за помощь в организации поездки руководителю и члену клуба единомышленников при Фонде Владимира Спивакова в РБ Аиде Салимовой и Эльмире Хасановой.