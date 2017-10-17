В Башкирии впервые в конкурсе определили лучшую сиделку Фото: с сайта Министерства семьи и труда РБ



В Башкирии впервые в конкурсе определили лучшую сиделку Фото: с сайта Министерства семьи и труда РБ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии впервые провели конкурс профессионального мастерства сиделок. Организатором состязания выступила автономная некоммерческая организация Служба социальной и паллиативной помощи «Ваша сиделка». В организации состоят около 400 специалистов из Уфы и более 50 из города Благовещенска, где открыт филиал службы. Сиделки общественной организации – это, как правило, люди пожилого возраста, специализирующиеся на уходе за тяжелобольными, немобильными пенсионерами, инвалидами, потерявшими способности к самообслуживанию.

Конкурс профессионального мастерства сиделок состоялся в Благовещенске в рамках чествования тружеников «серебряного» возраста и был приурочен ко Дню республики и Дню пожилого человека.

«Для участниц конкурса мы подготовили четыре задания: два профессиональных и два творческих. Дамы зрелого возраста дефилировали в брендовой форме службы, стихами рассказывали о своей профессии, пели под баян «сиделочные» песни, представили свои презентации, раскрыли тонкости психологии взаимоотношений с подопечными, участвовали в блиц-опросе. Наши сиделки с честью прошли все испытания», — отметила руководитель организации Альфия Галиуллина.

Первое место в конкурсе завоевала Наталья Строкина, на втором оказалась Ольга Юшкова, третья — Ольга Тырышкина.

Справка. Служба социальной и паллиативной помощи «Ваша сиделка» — победитель Всероссийского и Республиканского конкурсов лучших социальных проектов, лауреат Х юбилейного конкурса «Достояние столицы», победитель конкурсов ОМК «Начни свое дело» и Фонда Тимченко «Активное поколение».