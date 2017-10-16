В Башкирии на этой неделе прогнозируются дожди со снегом Фото: автор В Башкирии на этой неделе прогнозируются дожди со снегом Фото: автор

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии на этой неделе прогнозируются дожди со снегом. Температура воздуха будет постепенно понижаться, информирует Башгидромет. Погодные условия будут определяться циклоническими полями. Периодами ожидаются дожди, в конце недели со снегом.

17 октября местами пройдет небольшой дождь, по югу до умеренного. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +4,+9, днем +8,+13 градусов.

18 и 19 октября также вероятны небольшие дожди, местами до умеренных. Ночью 0,+5, днем +6,+11 градусов.

По сведению Гидрометцентра России во второй декаде октября на территории Республики Башкортостан среднесуточная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы.