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Число детей-сирот в России за 10 лет сократилось более чем втрое

ОБЩЕСТВО

Число детей-сирот в России за 10 лет сократилось более чем втрое Фото: Андрей Старостин

Число детей-сирот в России за 10 лет сократилось более чем втрое Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Число детей-сирот в России за 10 лет сократилось более чем втрое: со 187 тысяч до 51,8 тысяч. По информации федерального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, сейчас в стране насчитывается 51,8 тысяч детей, не устроенных в семью. Только за последний год их количество уменьшилось на 4,2%, об этом «Известиям» рассказал руководитель портала «Усыновите.ру» Армен Попов.

Тенденция к сокращению количества детей в сиротских учреждениях наметилась пять лет назад. Например, с 2013 по 2014 год банк данных о детях стал меньше на 12,4 тыс. человек. Такого результата удалось добиться благодаря целенаправленной госполитике и изменению отношения общества к приемной семье, считает Армен Попов. Он отметил, что появляется всё больше семей, готовых взять ребенка даже с таким диагнозом, как детский церебральный паралич (ДЦП). Эксперты отмечают, что здоровых малышей в сиротских учреждениях практически не осталось.

«Мы замечаем, что приемные семьи всё чаще берут детей с синдромом Дауна. Для меня это было вопросом, но в процессе общения с родителями я понял, почему они так делают. Это дети, особенно «отдающие» эмоционально, если так можно выразиться. Им делаешь добро — они платят тем же. Недаром их называют «солнечными» детьми», — пояснил Армен Попов.

По данным федерального банка данных о детях-сиротах, в 2016 году были усыновлены или взяты под опеку 1863 ребенка с ОВЗ. По информации Росстата, численность детей-инвалидов, воспитывающихся в детских домах, начала уменьшаться в 2013 году (минус 11,6%). В следующие два года темпы снижения составили 20,6% и 13,5%. А в 2016 году — 3,9%.

Кроме того, снижается количество отказов от младенцев в роддомах. Здесь играет роль создание региональных служб профилактики отказов от новорожденных. По статистике «Усыновите.ру», с 2013 по 2015 годы с 5,8 тысяч до 4,4 тысяч сократилось количество детей, оставленных матерями при рождении.

Теги: дети-сироты
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