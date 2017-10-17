УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Зилаирском районе пожилая женщина, инвалид первой группы по зрению была вынуждена жить в старом частном доме с разрушенным фасадом и покосившейся крышей. Из-за угрозы обрушения кровли дом был признан аварийным еще в прошлом году, однако более года чиновники не приняли мер к переселению заявительницы.

По данному факту прокурор района обратился в суд с требованием предоставить незрячей пенсионерке благоустроенное жилье. Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковое заявление. В настоящее время администрация сельсовета выделила женщине дом в селе Ямансаз, сообщает региональная прокуратура.