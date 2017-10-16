Житель Башкирии из ревности запустил в жену топором Фото: Андрей Старостин Житель Башкирии из ревности запустил в жену топором Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Житель города Октябрьского обвиняется в угрозе убийством и нанесении телесных повреждений своей супруге.

Как сообщает МВД по РБ, муж из ревности устроил скандал жене после ее встречи с подругами. После угроз убийством, мужчина схватил топор и запустил им в супругу. Ручка топора попала ей в голову, от удара пошла кровь. Медики диагностировали у неё сотрясение головного мозга и перелом лобной кости.

Теперь горе–мужу придется ответить за эти преступления по всей строгости закона. Он обвиняется в причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.