Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.61

EUR 68.14

16 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии с начала года выявлен 291 факт незаконной рубки лесов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии с начала года выявлен 291 факт незаконной рубки лесов Фото: Министерство лесного хозяйства РБ

В Башкирии с начала года выявлен 291 факт незаконной рубки лесов Фото: Министерство лесного хозяйства РБ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии с начала 2017 года выявлен 291 факт незаконной рубки лесных насаждений объемом около четырех тысяч кубометров, сообщает Министерство лесного хозяйства республики. На территории республики проведено более 21 тысяч патрулирований в лесах.

Только по итогам 3 квартала сотрудники Минлесхоза РБ в рейдах обнаружили 140 случаев незаконной рубки объемом более 1,7 тысяч кубометров. По некоторым фактам возбуждено 68 уголовных дел.

В настоящее время патрулирование лесов продолжается. Незаконная порубка деревьев, кустарников и лиан может повлечь за собой как уголовную, вплоть до лишения свободы сроком до семи лет, так и административную ответственность, напомнили в ведомстве.

Штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, кроме того взимается ущерб за каждое срубленное дерево.

В случае выявления фактов незаконной рубки деревьев необходимо сообщить об этом по прямой линии лесной охраны: федеральный номер: 8-800-100-94-00 (по всей России), либо на региональный номер «горячей линии» лесной охраны «Единой диспетчерской службы» 8 (347) 218-14-14 (по Республике Башкортостан).

Теги: незаконная вырубка леса
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть