В Башкирии с начала года выявлен 291 факт незаконной рубки лесов Фото: Министерство лесного хозяйства РБ В Башкирии с начала года выявлен 291 факт незаконной рубки лесов Фото: Министерство лесного хозяйства РБ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии с начала 2017 года выявлен 291 факт незаконной рубки лесных насаждений объемом около четырех тысяч кубометров, сообщает Министерство лесного хозяйства республики. На территории республики проведено более 21 тысяч патрулирований в лесах.

Только по итогам 3 квартала сотрудники Минлесхоза РБ в рейдах обнаружили 140 случаев незаконной рубки объемом более 1,7 тысяч кубометров. По некоторым фактам возбуждено 68 уголовных дел.

В настоящее время патрулирование лесов продолжается. Незаконная порубка деревьев, кустарников и лиан может повлечь за собой как уголовную, вплоть до лишения свободы сроком до семи лет, так и административную ответственность, напомнили в ведомстве.

Штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, кроме того взимается ущерб за каждое срубленное дерево.

В случае выявления фактов незаконной рубки деревьев необходимо сообщить об этом по прямой линии лесной охраны: федеральный номер: 8-800-100-94-00 (по всей России), либо на региональный номер «горячей линии» лесной охраны «Единой диспетчерской службы» 8 (347) 218-14-14 (по Республике Башкортостан).