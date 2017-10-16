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С 1 ноября коммунальные службы Уфы перейдут на зимний режим работы

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С 1 ноября коммунальные службы Уфы перейдут на зимний режим работы Фото: администрация г.Уфы

С 1 ноября коммунальные службы Уфы перейдут на зимний режим работы Фото: администрация г.Уфы

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 1 ноября коммунальные службы Уфы перейдут на зимний режим работы по 12 часовому графику – с 8.00 и до 20.00 часов и с 20.00 до 8.00 часов. Таким образом, работы по зимнему содержанию и уборке городских территорий будут вестись круглосуточно, сообщили в администрации столицы.

В настоящее время городские службы готовы к зиме. В муниципальных учреждениях по благоустройству районов проведено переоборудование большей части машин для борьбы с наледью. Оставшаяся техника будет переведена на зимний режим сразу при установлении снежного покрова. Сейчас она задействована в текущей уборке улиц города, а также в завершающихся благоустроительных работах.

Для уборки снега в зимний период коммунальные службы Уфы располагают 410 единицами спецтехники — это автогрейдеры, тракторы, КамАЗы, погрузчики, пескоразбрасователи, снегоуборочная шнекороторная техника, самосвалы, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, плужно-щеточные машины. В случае обильного выпадения осадков зимой будет привлекаться снегоуборочная техника сторонних организаций.

Уже сегодня городские службы при необходимости – в случае образования ледяной корки на дорогах при понижении температуры воздуха – готовы посыпать спуски и подъемы, мосты и путепроводы песчаной смесью. В дни непогоды также будет усиливаться состав бригад работников коммунальных служб.

Теги: коммунальное хозяйство, техника
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