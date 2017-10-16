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16 октября Понедельник

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В одной из школ Башкирии в кабинете технологии возник пожар

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В одной из школ Башкирии в кабинете технологии возник пожар

Фото: Аварийно-спасательная служба РБ

В одной из школ Башкирии в кабинете технологии возник пожар

Фото: Аварийно-спасательная служба РБ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В школе села Абзаково Белорецкого района в результате нарушения правил пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ в кабинете технологий возник пожар. К счастью, пожар был условным, пожарно-тактические учения здесь проводила Аварийно-спасательная служба РБ с целью повышения уровня готовности личного состава к действиям по ликвидации пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на объектах с массовым пребыванием детей.

Условный «пожар» сопровождался сильным задымлением, существовала угроза распространения огня на весь этаж.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений, учащиеся и персонал объекта эвакуировался самостоятельно. Личный состав провел боевое развертывание и приступил к операции по спасению людей и тушению пожара. Абзаковские огнеборцы в ходе разведки обнаружили в одном из кабинетов условно пострадавшего. Девушку эвакуировали из опасной зоны и передали медицинским работникам.

«При пожарах в зданиях с коридорной или галерейной планировкой, как, например, в этой школе, огонь быстро распространяется по всему этажу, создается быстрое задымление коридоров, вестибюлей и лестничных клеток, — отметил начальник пожарно-спасательной части Азамат Ишьярович. – Особенно важно на практике отработать взаимодействие служб с пожарно-спасательными подразделениями и навыки персонала учебных заведений в случае возникновения пожара».

Условный пожар был успешно ликвидирован, по завершению учений с преподавательским составом школы был проведен инструктаж по правилам пользования первичными средствами пожаротушения.

Теги: пожар, учения
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