УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Республике Башкортостан на сегодняшний день предусмотрено благоустроить 401 двор, ведутся работы в 157, завершены работы в 244 дворах, сообщает Госкомитетет РБ по жилищному и строительному надзору. В настоящее время полностью завершены работы по благоустройству в Нефтекамске, Белорецке, Янауле, Дюртюлях и Учалах. В 2018 году к проекту подключатся все населенные пункты Башкирии с численностью населения более 1000 человек, а это около 240 городов, городских поселений и сел республики.

Кроме того, в республике реализуются проекты по реконструкции и благоустройству парков. В Уфе самые масштабные работы идут в сипайловском парке «Кашкадан». По программе «Парки малых городов» республика получила 19 млн федеральных рублей и добавила 3,6 млн из своего бюджета. Эти деньги распределены между пятью моногородами: Белорецком, Белебеем, Благовещенском, Кумертау, Учалами.

По России в 2017 году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды планируется благоустроить порядка 18 тысяч объектов, около 9,5 тысяч из них уже сдано в эксплуатацию, еще 9,7 тысяч находятся на финальной стадии. Риски нарушения сроков отмечены в нескольких субъектах, в том числе — в Приморском Крае, Республике Хакассия и городе Севастополе.

«Хочу обратить внимание коллег, что результаты 2017 года будут учитываться при распределении средств на благоустройство в 2018 году. Если регион не справится с запланированными работами в срок, часть средств будет перераспределена по другим регионам, которые доказали свою способность эффективно выполнять эту работу», — отметил министр строительства РФ Михаил Мень.