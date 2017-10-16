Уфимка едва уцелела при продаже «Ауди» - на нее напал вооруженный покупатель Фото: автор Уфимка едва уцелела при продаже «Ауди» - на нее напал вооруженный покупатель Фото: автор

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию обратилась 36-летняя уфимка. Она рассказала, что при продаже внедорожника «Ауди» на нее напал покупатель. Женщина разместила объявление о продаже в интернете, машину она оценила в 1 млн 250 тысяч рублей. Вскоре позвонил мужчина и договорился о встрече. Он приехал, осмотрел иномарку и пообещал перезвонить в ближайшее время.

В пресс-службе Управления МВД России по Уфе проинформировали, что второй раз мужчина приехал с намерением купить авто. Возле банка он настоял, что деньги сначала нужно пересчитать на заднем сиденье автомобиля, за тонированными стеклами.

В автомобиле покупатель неожиданно достал нож и предмет, похожий на пистолет. Угрожая ими, он потребовал подписать договор купли-продажи. Когда мужчина доставал документ, уфимке удалось убрать нож от горла и выбежать из внедорожника. Растерявшийся разбойник сбежал.

Через несколько дней сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 35-летний уроженец Кугарчинского района, проживающий в Мелеузе. Подозреваемого задержали и доставили в городское УМВД России.

Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».