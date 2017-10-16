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Башкортостан вошёл в Топ-10 рейтинга информатизации регионов России

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Башкортостан вошёл в Топ-10 рейтинга информатизации регионов России Фото: Олег Яровиков

Башкортостан вошёл в Топ-10 рейтинга информатизации регионов России Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостан вошёл в Топ-10 рейтинга информатизации регионов России по итогам 2017 года, который Министерство связи и массовых коммуникаций РФ представило на заседании Совета по региональной информатизации.

Республика значительно улучшила свои позиции в рейтинге, переместившись сразу на 24 пункта – с 31-го на седьмое место. Это связано с реализацией крупных проектов по информатизации в сфере образования, здравоохранения, транспорта, электронного правительства. В частности, Минкомсвязи отметило перевод госуслуг в электронную форму, развитие информационных систем дистанционного образования, внедрение информационных технологий в учебный процесс (электронный дневник), онлайн-запись на приём к врачу, электронную медицинскую карту, развитие телемедицины, внедрение электронных средств оплаты проезда, онлайн-мониторинг движения.

Глава Башкортостана неоднократно отмечал необходимость активного развития информационных технологий. С 2013 года в Башкортостане работает Совет по развитию электронного образования при Главе республики.

– Новые технологии в современном обществе проникают во все сферы и отрасли, создавая всё больше преимуществ в работе и удобств в жизни. Занимают всё большее место в жизни, – подчеркивает Рустэм Хамитов. – Направление информатизации выделено в качестве приоритетного и на федеральном уровне. Нам нужно участвовать в этих общероссийских процессах и проектах.

Теги: информатизация, рейтинги, глава рб
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