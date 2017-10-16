В Башкирии музей Марины Цветаевой в селе Усень-Ивановское пополнился новыми экспонатами Фото: предоставлено Гульнарой Иксановой









В Башкирии музей Марины Цветаевой в селе Усень-Ивановское пополнился новыми экспонатами Фото: предоставлено Гульнарой Иксановой

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Внучатая племянница Марины Цветаевой Ольга Трухачева передала в дар музею Марины Цветаевой в селе Усень-Ивановское Белебеевского района Башкирии картину московской художницы Натальи Савиновой с портретом поэта, архивные записи ее бабушки, Анастасии Цветаевой, и книгу. Это произошло на заключительном заседании прошедшей в Москве ХХ Международной научной конференции «Фараонова пшеница: наследие Марины Цветаевой в ХХI веке», посвященной 125-летию со дня рождения поэта.

Подарок от родственницы великого русского поэта приняла принимавшая участие в конференции журналист, председатель Уфимского отделения Союза краеведов России им. Флюры Ахмеровой Гульнара Иксанова.

«Ольга Трухачева высказала пожелание на будущий год побывать в музеях Марины Цветаевой в Феодосии и у нас в Башкирии, в Усень-Ивановском», — сообщила Гульнара Иксанова.

Впервые в истории московского Дома-музея Марины Цветаевой собрались все ее российские музеи: из Александрова и Болшево, Елабуги и села Усень-Ивановское, из Феодосии, из Калужской и Ивановской областей. В рамках специально выделенной секции все государственные мемориальные музеи поэта представили презентации, рассказали о своих научных открытиях.

По словам, Гульнары Иксановой, конференция была насыщенной и интересной. Темы заседаний говорили сами за себя: «Марина Цветаева и мировая культура», «Картина мира Марины Цветаевой, «Марина Цветаева: Самопрезентации и отражения», «Марина Цветаева поверх границ: переводы и переводчики», «Марина Цветаева: Театральный аспект», «Архивы: исследования и публикации».

В рамках конференции состоялись экскурсии по обновленной экспозиции Дома-музея Марины Цветаевой, выставкам «Роднее, чем в родстве», «Ледяной костер».

Кульминацией программы стал спектакль «Ненаписанные воспоминания», созданный по материалам книги Вероники Лосской «Марина Цветаева в жизни», представивший новый подход к осмыслению образа поэта. Спектакль поставлен в партнерстве с театром «МОСТ», режиссер — Георгий Долмазян, инсценировка Ольги Ростовой.

Во второй день конференция продолжилась в стенах Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина и была приурочена к 170-летию со дня рождения отца поэта — Ивана Владимировича Цветаева и 20-летию создания «Учебного художественного музея». На конференции были представлены доклады сотрудников данного музея об истории его создания, об И.В. Цветаеве и его музее. Для участников музея была проведена экскурсия по основному залу ГМИИ им. А.С. Пушкина.

«Обновленный музей поэта в Борисоглебском переулке стал центром празднования. Свои двери в эти дни музей распахнул для посетителей бесплатно. Более 12 экскурсий за два дня, гости со всех концов света — имя Марины Цветаевой объединяет разных людей во все времена. Также специально ко дню рождения поэта и юбилею музея открылась выставка «Дом, в который не стучатся…»: архивные и современные фотографии, произведения графики и скульптуры, рукописи, письма, книги, предметы быта — почти семьдесят тщательно отобранных раритетов представляют двадцатипятилетний труд музейщиков по созданию всемирно известного Дома поэта в Борисоглебском переулке», — рассказала Гульнара Иксанова.