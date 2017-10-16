В Башкирии долг по зарплате составляет 641 млн рублей Фото: Олег Яровиков В Башкирии долг по зарплате составляет 641 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии на начало октября долг по зарплате, по данным Гострудинспекции РБ, составляет 641 млн рублей перед 16,5 тысячами работников 165 предприятий и организаций республики.

Свыше 56 млн рублей задолженности приходится на ГУПы и МУПы. Самые крупные долги у Института нефтехимпереработки РБ — 20,5 млн рублей, МУЭТ Уфы – почти 16 млн руб., типографии имени Дзержинского – около 7 млн руб., Управления коммунального сервиса» Кугарчинского района – 2,3 млн руб..

Долг уфимского ООО «Энерготехсервис» и ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод» перед бывшими сотрудниками — более 100 млн. руб..

Сотрудникам Гострудинспекции РБ при взаимодействии с органами СКР и прокуратуры в этом году удалось добиться выплаты

29 тысячам работникам 444,3 млн рублей задолженности по зарплатам. В полном объеме рассчитались с гражданами ООО «Инженерный центр энергетики Башкортостана», ОАО «Карановский», ООО ТАФ «Архпроект» РБ, ООО «АвтоГазЦентр».