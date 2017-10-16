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16 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии установили пограничную стелу в самой северной географической точке региона

ОБЩЕСТВО

В Башкирии установили пограничную стелу в самой северной географической точке региона

Фото: предоставлено Камилем Зиганшиным

В Башкирии установили пограничную стелу в самой северной географической точке региона

Фото: предоставлено Камилем Зиганшиным

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Янаульском районе прошла церемония открытия памятной стелы с обозначением самой северной географической точки Башкортостана. Пограничный столб установлен северо-западнее деревни Байсарово.

Установленная на столбе каменной стелы, под эмблемой Русского географического общества, гранитная дощечка извещает, что здесь самая северная точка республики. Есть тут и координаты, так что теперь любой подошедший к стеле странник может безо всяких навигаторов определить своё местоположение: 56 градусов 31 минута северной широты и 54 градуса 31 минута восточной долготы. Автором-изготовителем северной стелы стал уроженец Янаульского района, инженер-строитель Ильгам Ахмадеев.

Открывая стелу, глава администрации Янаульского района Ильшат Вазигатов отметил, что это уникальное событие, поскольку пограничная стела устанавливается впервые в республике, а, возможно, и в России. Это даст толчок развитию района, поможет привлечь туристов, познакомить граждан республики, особенно молодёжь, с местными красотами и достопримечательностями.

Председатель Башкирского отделения Русского географического общества Камиль Зиганшин рассказал, как воплощалась в жизнь эта идея.

«Совсем немного времени прошло с тех пор, как на заседании Башкирского отделения РГО было принято решение об установке в крайних географических точках Башкортостана памятных стел. И вот сегодня мы собрались на гостеприимной янаульской земле, чтобы стать участниками исторического события — открытия первой стелы. Географические координаты — это своего рода адрес на поверхности планеты Земля. В данном случае, мы фиксируем адрес северных ворот нашей республики. Ворот в дом, двери которого широко открыты для каждого гостя. А дом наш огромный и довольно богатый. По площади он превосходит многие европейские государства. С севера на юг расстояние составляет 550 км, с востока на запад — 430 км. По разнообразию климатических зон и природных ландшафтов с нами мало кто может сравниться. Тут есть и тайга, и горная тундра, и смешанные леса, и степи, и лесостепи, и полупустыни. Имеются даже участки с вечной мерзлотой», — отметил глава регионального отделения РГО, известный писатель и путешественник.

Камиль Зиганшин выразил уверенность, что установленная стела станет новым и, со временем, популярным туристическим объектом, тем более, что в этом месте сходятся границы трёх регионов России: Башкортостана, Удмуртии и Пермской области. Подобные стелы в регионах устанавливаются впервые. По его словам, отделение РГО в РБ планирует уже к следующему сезону разработать, утвердить и обустроить с администрациями районов туристический маршрут, охватывающий все четыре крайние географические точки, которые расположены в Янаульском, Бакалинском, Учалинском, Зианчуринском районах, и географический центр республики — в Гафурийском районе.

«Тем, кто пройдёт или проедет этот маршрут, будут вручаться именные сертификаты и значки «Башкирская кругосветка», — заявил Камиль Зиганшин.

После открытия стелы выступили участники художественной самодеятельности города Янаула.

Теги: РГО, географические точки
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