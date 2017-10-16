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16 октября Понедельник

Уфа   °

Пять гонщиков из Башкирии - на пьедестале Кубка России по спидвею

СПОРТ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Команда СТК "Октябрьский" из самого западного города Башкирии стала бронзовым призером Кубка России по спидвею, финишировавшего во Владивостоке. На заключительном, четвертом этапе, башкирские гонщики Денис Гизатуллин, Марат Гатиятов и Никита Зубарев также заняли третье место. Они набрали в заездах 20 очков и на одно очко опередили балаковскую "Турбину". Впереди оказались тольятинская "Мега-Лада" (23 очка) и владивостокский "Восток" (21). Лучшим в команде Октябрьского снова стал Денис Гизатуллин — 15 очков, на счету Марата Гатиятова — пять очков. У победителей наиболее результативный — Ренат Гафуров из Октябрьского — 11 очков, три очка привез салаватец Глеб Чугунов, девять — действующий чемпион России Андрей Кудряшов.

По итогам четырех этапов "Мега-Лада" набрала 30 зачетных очков из 32 возможных и завоевала почетный трофей, "Турбина", выигравшая первый, домашний этап, финишировала с 23 баллами, у "Октябрьского", поднимавшегося на пьедестал в трех этапах подряд, — 19 баллов. Хозяева последнего этапа оказались в итоге только на пятом месте с 13 зачетными очками.

Однако накануне дальневосточники праздновали успех, победив СТК "Октябрьский" во втором стыковочном матче за бронзу командного чемпионата России со счетом 50:39, а по сумме двух матчей — в гостях и дома — со счетом 92:87. Но следует заметить, что "Восток" был чемпионом России 2016 года, а Октябрьский вернулся в командный чемпионат страны после перерыва, связанного с финансовыми проблемами.

Тем не менее, в юбилейный год — 55 лет спидвею в Октябрьском, — команда сделала шаг к очередному возрождению, завоевав две бронзовые награды официальных всероссийских соревнований — Кубка России среди пар и личного первенства России среди юниоров (Арслан Файзулин).

Теги: спидвей, мотоспорт
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