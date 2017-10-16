Между Уфой и Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, организовали телемост Фото: Елена Арямнова











Между Уфой и Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, организовали телемост Фото: Елена Арямнова

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфу и Сочи, где сегодня открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов, соединил телемост. Стенд Башкирии на фестивале посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, где и организовали прямую линию со студентами Башгосмедуниверситета из столицы нашей республики.

Министр отметила, что БГМУ оказывает большое внимание развитию волонтерства и поблагодарила студентов-медиков и волонтеров-медиков за оказываемую населению добровольную помощь.

Вероника Скворцова отметила три важных направления, на которых основывается и будет развиваться современная медицина. «Первое – это технологизм, основанный на самых последних достижениях биомедицинских, физических наук. Второе — цифровые технологии как для оказания медпомощи так и для управления системой здравоохранения. Третье – сохраняющееся милосердие и гуманитарный правильный человеческий вектор, который, как бы мы высоко не поднялись в наших технологиях, не позволит нам оторваться от сущности каждого человека», — отметила министр.