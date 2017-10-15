В Башкирии нашлась пропавшая полмесяца назад мать троих детей Римма Хисамова, ее жизни ничего не угрожает Фото: соцсети В Башкирии нашлась пропавшая полмесяца назад мать троих детей Римма Хисамова, ее жизни ничего не угрожает Фото: соцсети

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии нашлась пропавшая полмесяца назад мать троих детей Римма Хисамова. Жительница деревни Маломаксютово (Карларово) Ишимбайского района ушла из дома 30 сентября, якобы поехала провожать в Москву своего возлюбленного. Женщина забрала из дома свои вещи и все документы – на себя, детей и жилье.

Родственники начали распространять в соцсетях ориентировку пропавшей. После публикации в соцсетях и СМИ Римма Хисамова вышла на связь. По словам родных, сейчас она находится в Федоровке со своим молодым человеком, с ней все хорошо.

Как писало ранее агентство, во время отсутствия матери, двоих ее детей разместили в детский дом, младшую дочь увезли в районную больницу.