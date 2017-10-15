В Башкирии в этом году родилось на пять тысяч малышей меньше, чем в прошлом Фото: Андрей Старостин В Башкирии в этом году родилось на пять тысяч малышей меньше, чем в прошлом Фото: Андрей Старостин

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Рождаемость по итогам девяти месяцев текущего года в Башкирии снизилась на 13,3%. С начала 2017 года в регионе родилось 37228 малышей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра на 5719 новорожденных меньше. Отчет опубликован Госкомитетом республики по делам юстиции.

Согласно статистике в некоторых районах и городах РБ рождаемость снизилась на четверть, в других — увеличилась. В Уфе наблюдается спад рождаемости – на 13%.

В текущем году по сравнению с предыдущим снизилась смертность населения – 4,2 % по республике и 5% по Уфе. С начала года в республике умерло почти 40 тысяч человек, в Уфе более 9,7 тысяч человек.