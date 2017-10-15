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«Уфа» одержала победу над «Локомотивом»

СПОРТ

«Уфа» одержала победу над «Локомотивом»

Фото: Олег Яровиков

«Уфа» одержала победу над «Локомотивом»

Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

«Уфа» одержала победу над «Локомотивом» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу нашей команды.

Как сообщается о ходе игры на сайте «Уфы», единственный гол на 76-й минуте забил Сильвестр Игбун. Дмитрий Стоцкий с левого фланга отдал мяч Дмитрию Сысуеву, тот коротким пасом перевёл мяч в штрафную площадь, с левого угла Боян Йокич прострелил на дальнюю штангу, а Игбун удачно в касание переправил мяч в ворота.

Уфимская футбольная команда набрала 17 очков и вышла на седьмое место в таблице Премьер-Лиги. «Локомотив» (26) — второй. «Железнодорожники» впервые в нынешнем чемпионате проиграли на выезде.

«Хорошо играли сегодня. Придерживались нашей тактической схемы. Хорошо играли в отборе, плотно. Тяжело нам даётся забивать голы, подходов было очень много и нам немножко не хватает правильных действий в завершающей стадии. Что касается реализации, то всегда есть над чем работать, — заявил главный тренер «Уфы» Сергей Семак. в эфире телеканала «Наш футбол». — Заслуженная победа, ребята молодцы. Абсолютно по делу и справедливо заработали три очка».

Теги: футбол
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