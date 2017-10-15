УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе студенты смогут задать вопросы министру здравоохранения России Веронике Скворцовой. Такая возможность у них появится сегодня, 15 октября во время

телемоста, который организует Башкирский государственный медицинский университет.

В разговоре примут участие 300 обучающихся — студенты-волонтеры Олимпиады Сочи 2014, волонтеры саммитов ШОС и БРИКС, волонтеры недели звезд хоккея КХЛ, волонтеры FIFA, волонтеры медики Башкортостана, бойцы медицинского отряда БГМУ, участник, Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

Площадка телемоста в Уфе – главный корпус БГМУ, Ленина 3, начало в 15.45-16.00. Телемост продлится в течение часа.

Кстати, 15 октября работа площадки Республики Башкортостан в Олимпийском парке посвящена здоровью будущего.