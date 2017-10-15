Ящур в Башкирии: отчуждению подлежат еще 146 голов скота в одном из хозяйств Буздякского района Фото: Олег Яровиков Ящур в Башкирии: отчуждению подлежат еще 146 голов скота в одном из хозяйств Буздякского района Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Буздякском районе Башкирии выявлены еще несколько случаев заболевания скота вирусом ящура. В частности, на территории СПК «Кидаш» села Копей-Кубово болезнью заразились шесть коров.

Как сообщил агентству «Башинформ» главный специалист по ГО и ЧС Буздякского района Денис Бахтигареев, на данный момент карантин введён только на откормочной площадке территории СПК- колхоз «Кидаш». Отчуждению подлежат 146 голов крупнорогатого скота.

«По результатам проверки, на остальной территории села Копей-Кубово, в том числе в подворьях местного населения, заражённых животных не обнаружено. Поголовье скота у местного населения полностью привито», — уточнил Денис Бахтигареев.