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Ученые выяснили, какой будет погода на сто лет вперед

ОБЩЕСТВО

Ученые выяснили, какой будет погода на сто лет вперед Фото: автор

Ученые выяснили, какой будет погода на сто лет вперед Фото: автор

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По мнению ученых, сильные снегопады зимой и дожди летом отныне станут неотъемлемой частью глобального потепления. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», исследования свидетельствуют о том, что на территории России теплеет быстрее всего.

«России потепление грозит как негативный фактор — очень большая часть территории страны в зоне вечной мерзлоты находится», — прокомментировал замдиректора ВНИИ Гидрометеорологической информации — Мировой центр данных Александр Стерин.

Вечная мерзлота постепенно начала таять. Этого достаточно, чтобы в домах пошли трещины. Ученые во всем мире пытаются понять, что будет с климатом и человечеством. Существует теория, что в будущем будет не глобальное потепление, а наоборот, ледниковый период.

«Как отмечено результатами наблюдений, мониторингом климатических параметров, происходит глобальное потепление. Но неизвестно как долго это может продолжаться. Не исключено, что через несколько десятков лет это обернется глобальным похолоданием», — сказал заместитель директора Института экспериментальной метеорологии по научной работе Александр Нерушев.

Отмечается, что в ближайшие сто лет нас ждет обычная дождливая осень. Что касается зимы, то, по прогнозу Росгидромета, она будет теплой везде, за исключением Сибири.

Теги: погода, исследования, наука, глобальное потепление
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