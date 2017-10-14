Опыт России по предотвращению кибер-насилия в отношении женщин и детей заинтересовал делегатов Ассамблеи Межпарламентского союза — Лилия Гумерова Фото: ИА «Башинформ» Опыт России по предотвращению кибер-насилия в отношении женщин и детей заинтересовал делегатов Ассамблеи Межпарламентского союза — Лилия Гумерова Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В рамках Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге 14 октября первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова провела заседание рабочей группы форума женщин-парламентариев. Участники обсудили вопросы влияния современных технологий на обеспечение демократии и гендерного равенства.

По словам Лилии Гумеровой, в режиме открытого диалога женщины-парламентарии поделились мнениями и опытом по обеспечению гендерного равенства, прежде всего, по вовлечению в эту работу передовых технологий, онлайн-механизмов.

«Интернет сегодня активно влияет на экономическую, социальную, культурную и экологическую сферы жизни. Помимо преимуществ, в этом есть и опасные стороны — новые угрозы и вызовы времени, связанные с суицидальными играми, вербовкой в экстремистские и террористические организации, Интернет-домогательствами и кибер-насилием в отношении женщин, девушек и детей. Данная проблема не имеет границ, и здесь нам, женщинам всего мира, необходимо объединиться и вместе противостоять этим вызовам», — сказала сенатор.

Парламентарий отметила, что в России ведется активная работа по недопущению подобных случаев: совершенствуется законодательство, вводятся новые механизмы противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению, принимаются документы, направленные на поощрение и расширение общественной жизни женщин.

«Новой точкой отсчета для гендерного равенства в Российской Федерации можно считать принятие Национальной стратегии действий в интересах женщин, инициатором которой стала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Документ содержит целевые показатели и ожидаемые результаты, а также мероприятия по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах», — подчеркнула Лилия Гумерова.

Член Совета Федерации от Башкортостана добавила, что за последние годы в России были разработаны действенные механизмы для выявления и предотвращения случаев посягательства на свободу, в том числе половую, и для защиты физической и психологической неприкосновенности. Сенатор считает возможным принятие их за основу в будущем для разработки совместных для стран-участниц Межпарламентского союза документов.