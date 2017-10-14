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14 октября Суббота

Уфа   °

Радик Юльякшин попал в ДТП в центре Уфы

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Радик Юльякшин попал в ДТП в центре Уфы

Фото: скриншот видео elvin_grey_music/Instagram.com

Радик Юльякшин попал в ДТП в центре Уфы

Фото: скриншот видео elvin_grey_music/Instagram.com

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Звезда башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин днем 14 октября попал в ДТП в центре Уфы. В районе Центрального рынка в его «Лексус» врезалась иномарка. Певец поделился видеорепортажем с места автоаварии в Instagram, где рассказал подробности случившегося.

«Как нас встретила Уфа? Только въехали в город, через Центральный рынок решили проехать. Ждем светофор, как нормальные люди, и сзади в нас въезжает. Смотрите, на ровном месте. Мы вызвали ГАИ» – поделился с подписчиками Элвин Грей.

По поведению виновника ДТП можно сделать вывод, что он рад произошедшему. Благодаря автоаварии он лично познакомился с популярным исполнителем национальной эстрады и даже угостил его сыром.

«В жизни чего только не бывает», – завершил видеорепортаж Радик Юльякшин.

Теги: звезды, Радик Юльякшин, ДТП
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