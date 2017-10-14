На въезде в Уфу автолюбители попали в «дорожный капкан»
На въезде в Уфу автолюбители попали в «дорожный капкан» Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk
На въезде в Уфу автолюбители попали в «дорожный капкан» Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk
УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
На въезде в столицу Башкортостана автолюбители попали в «дорожный капкан». Затрудненное движение автотранспорта зафиксировано днем 14 октября на трассе Уфа-Аэропорт, напротив торгового центра «Мега».
По данным «Яндекс. Карты», пробка растянулась на 2,2 км. В группе «Дорожный патруль Уфа» сообщили о причине затора. Выяснилось, что на проезжей части столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль.