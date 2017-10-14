В Уфе разбился свадебный кортеж
В Уфе разбился свадебный кортежФото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk
В Уфе разбился свадебный кортежФото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk
УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе днем 14 октября на пересечении улиц Маршала Жукова и Сельской Богородской разбился свадебный кортеж. В группе «Дорожный патруль Уфа» сообщается, что столкнулись Mitsubishi Outlander и Nissan Patrol. Молодоженов, находившихся в салоне Mitsubishi, госпитализировали.
Предварительно установлено, что пострадавшего мужчину, находившегося на заднем сиденье, после удара бросило вперёд. Скорее всего, он не был пристегнут.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.