В Уфе разбился свадебный кортеж Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk





В Уфе разбился свадебный кортеж Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе днем 14 октября на пересечении улиц Маршала Жукова и Сельской Богородской разбился свадебный кортеж. В группе «Дорожный патруль Уфа» сообщается, что столкнулись Mitsubishi Outlander и Nissan Patrol. Молодоженов, находившихся в салоне Mitsubishi, госпитализировали.

Предварительно установлено, что пострадавшего мужчину, находившегося на заднем сиденье, после удара бросило вперёд. Скорее всего, он не был пристегнут.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.