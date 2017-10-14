Подробности пожара в Башкирии: потребовалась эвакуация жильцов, семья попала в больницу Фото: автор Подробности пожара в Башкирии: потребовалась эвакуация жильцов, семья попала в больницу Фото: автор

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане стали известны подробности пожара в пятиэтажном жилом доме. Как сообщало агентство «Башинформ», в диспетчерскую утром 14 октября поступил сигнал о возгорании квартиры на первом этаже дома по улице Садовое кольцо города Октябрьского.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ проинформировали, что из зоны задымления были эвакуированы жильцы дома. Произошло горение домашнего имущества на площади 15 кв. метров.

Агентству «Башинформ» из собственных источников стало известно, что при пожаре пострадала семья. Супруги с двумя детьми отравились угарным газом. Их госпитализировали в местную больницу.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.