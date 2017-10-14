В Башкирии стала известна судьба детей пропавшей без вести 31-летней Риммы Хисамовой Фото: соцсети В Башкирии стала известна судьба детей пропавшей без вести 31-летней Риммы Хисамовой Фото: соцсети

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Ишимбайском районе Башкортостана уже две недели ищут пропавшую без вести мать троих детей 31-летнюю Римму Хисамову. Её сестра Гульсум Хисамова сообщила агентству «Башинформ» подробности случившегося.

«Римму последний раз видели 30 сентября в селе Фёдоровка, якобы она поехала провожать своего молодого человека. А куда и зачем — не знаем. У сестры остались трое детей — дочки 3 и 7 лет и 10-летний сын. Гражданский муж был депортирован в Узбекистан. После того, как она исчезла, где-то 4 октября директор школы отвез двоих детей в детский дом, а младшую дочку увезли в районную больницу, — поделилась родственница. — До этого случая, никогда таких событий с ней не было. В этом году с сестрой что-то случилось, не знаю даже как объяснить. Она нас — меня и братишку — воспитала, на ноги поставила. А тут трое детей без матери остались».

Известно, что женщина забрала из дома свои вещи и все документы – на себя, детей и жилье.

Как информировало агентство «Башинформ», родственники написали заявление в полицию, ориентировку с призывом о помощи в поисках начали распространять в соцсетях. Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать в полицию Ишимбая либо по номеру «02».