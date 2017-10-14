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Рустэм Хамитов поручил ликвидировать «заслон» республиканской сельхозпродукции на границах соседних регионов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Рустэм Хамитов поручил ликвидировать «заслон» республиканской сельхозпродукции на границах соседних регионов Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов поручил ликвидировать «заслон» республиканской сельхозпродукции на границах соседних регионов Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил вице-премьеру Правительства РБ Иреку Мухаметдинову и министерству сельского хозяйства РБ в кратчайшие сроки решить ситуацию с запретом на ввоз продукции республиканских сельхозтоваропроизводителей в соседние регионы. О проблемах, с которыми сталкиваются аграрии Башкортостана из-за вспышки ящура, они рассказали в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по РБ.

Так, по их словам, Оренбургская область отказывается закупать крупный рогатый скот и свиней даже из тех районов Башкортостана, которые находятся на значительном расстоянии от очага вируса. Похожая ситуация сложилась и на северо-востоке республики, где аграрии не могут вывезти сырое молоко на переработку, потому что заводы в Челябинской области отказываются его закупать.

– Конечно же, мы испытываем определённые сложности в том числе и потому, что нашей продукции начали ставить заслон. Не принимают нашу продукцию за пределами республики, – сказал Рустэм Хамитов. – Казалось бы, где Туймазинский район и где северо-восток. А мы несём финансовые потери, которые только будут накапливаться.

Руководитель республики поручил Минсельхозу РБ и курирующему отрасль вице-премьеру немедленно «разблокировать» сложившуюся ситуацию.

В свою очередь министр Российской Федерации Михаил Абызов, участвующий в обсуждении, дал поручение Россельхознадзору подключиться к этой работе и обратился к прокуратуре с просьбой оценить законность ограничительных мер, принятых в соседних с Башкортостаном регионах.

Теги: сельское хозяйство, ящур, глава рб
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