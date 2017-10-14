В Башкирии пропала мать троих детей 31-летняя Римма Хисамова Фото: соцсети В Башкирии пропала мать троих детей 31-летняя Римма Хисамова Фото: соцсети

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане родственники разыскивают 31-летнюю Римму Хисамову, жительницу деревни Маломаксютово (Карларово) Ишимбайского района. Как рассказала агентству «Башинформ» ее сестра Гульсум, 30 сентября Римма вышла из дома и исчезла. Мать троих детей — 10-летнего мальчика и девочек 3 и 7 лет — последний раз видели в Фёдоровке.

Родственники написали заявление в полицию, ориентировку с призывом о помощи начали распространять в соцсетях.

Приметы: рост 163 см, среднего телосложения, темные волосы, стрижка каре. На лице с левой стороны есть шрам от ожога. При себе была черная сумочка. С собой женщина взяла документы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать в полицию Ишимбая либо по номеру «02».