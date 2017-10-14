В Башкирии пешеход попал под колеса «ГАЗели» и спустя сутки скончался
В Башкирии пешеход попал под колеса «ГАЗели» и спустя сутки скончался Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
В Башкирии пешеход попал под колеса «ГАЗели» и спустя сутки скончался Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Куюргазинском районе Башкортостана днем 12 октября произошла автоавария со смертельным исходом. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что на улице Заслонова села Айсуак 33-летний житель Кумертау, управляя грузовой «ГАЗелью», предположительно, двигаясь задним ходом, сбил 60-летнего местного жителя.
В результате аварии мужчина обратился за медпомощью и был отпущен. Как выяснилось позже, в связи с ухудшением состояния он был госпитализирован. Накануне в ГИБДД поступило сообщение о том, что пешеход скончался.