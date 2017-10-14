В Башкирии разбился мотоциклист Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии разбился мотоциклист Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Белорецком районе Башкортостана накануне вечером на 139 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск произошло ДТП с участием мотоциклиста.

В пресс-службе ГИБДД по РБ сообщили, что 26-летний местный житель, управляя мотоциклом «Иж Юпитер 5» с боковым прицепом, предположительно, не справился с управлением и опрокинулся.

Мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. Отмечается, что он не имел водительского удостоверения.