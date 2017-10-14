Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.61 ↓

EUR 68.14 ↑

14 октября Суббота

Уфа   °

В Башкирии разбился мотоциклист

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии разбился мотоциклист Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии разбился мотоциклист Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Белорецком районе Башкортостана накануне вечером на 139 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск произошло ДТП с участием мотоциклиста.

В пресс-службе ГИБДД по РБ сообщили, что 26-летний местный житель, управляя мотоциклом «Иж Юпитер 5» с боковым прицепом, предположительно, не справился с управлением и опрокинулся.

Мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. Отмечается, что он не имел водительского удостоверения.

Теги: ДТП
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть