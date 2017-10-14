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В Башкирии в жилом доме сгорела квартира, есть пострадавшие

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в жилом доме сгорела квартира, есть пострадавшие Фото: автор

В Башкирии в жилом доме сгорела квартира, есть пострадавшие Фото: автор

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 14 октября в 05.51 поступило сообщение о пожаре. Произошло возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Садовой города Октябрьского.

Когда пожарные спасательные подразделения — от МЧС две спецмашины и восемь человек — прибыли на место, то увидели, что горит квартира на первом этаже. Огнеборцы справились с возгоранием в 06.20. На сайте ГУ МЧС России по РБ сообщается, что не обошлось без пострадавших, но более точной информации о жертвах пока нет.

Теги: пожар, МЧС
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