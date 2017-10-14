Численность населения Уфы в прошлом году увеличилась на пять тысяч человек Фото: Олег Яровиков Численность населения Уфы в прошлом году увеличилась на пять тысяч человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Численность постоянного населения Уфы в 2016 году увеличилась на 4700 человек, об этом сообщили на рабочем совещании, посвященном демографической ситуации в столице республики. Его провел заместитель главы администрации Сынтимир Баязитов.

По общему коэффициенту рождаемости (в порядке убывания) город занимает второе, по общему коэффициенту смертности (в порядке возрастания) — четвертое место. В целом, естественный прирост населения за 2016 год составил 5 тысяч 480 человек.