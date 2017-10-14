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14 октября Суббота

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«Моя Россия»: более 500 школьников Башкирии посетят Москву и Санкт-Петербург

ОБЩЕСТВО

«Моя Россия»: более 500 школьников Башкирии посетят Москву и Санкт-Петербург Фото: из открытых источников

«Моя Россия»: более 500 школьников Башкирии посетят Москву и Санкт-Петербург Фото: из открытых источников

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Увидеть исторические и архитектурные памятники, посетить знаменательные места Москвы и Санкт-Петербурга смогут более 500 школьников Башкортостана в рамках национальной программы детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия».

13 октября первая группа детей из Уфы, Туймазов, Мишкинского и Уфимского районов уже вылетела в Москву по маршруту «Путешествие сквозь века». В российской столице учащиеся побывают в Кремле, на Воробьевых горах, здании Государственной Думы, прогуляются по центральным улицам Первопрестольной, Храме Христа Спасителя, здании МГУ. Примут участие в пешеходной экскурсии «Красная площадь – сердце Москвы», где увидят стены и башни Московского Кремля, собор Василия Блаженного, здание ГУМа, Казанский собор и Мавзолей.

В рамках вышеназванной программы, разработанной по поручению Президента РФ Владимира Путина, реализуемой в Башкортостане при участии Государственного комитета по РБ по предпринимательству и туризму, Министерства образования РБ, туроператоров, до конца ноября еще порядка 500 детей республики посетят Москву и Санкт-Петербург с целью прикоснуться к истории и культуре России.

Цель проекта — формирование у подрастающего поколения знаний по отечественной истории. И, как считают организаторы мероприятия, лучше всего, если школьники смогут увидеть важные для развития нашей страны места своими глазами.

За четыре года реализации программа «Моя Россия» объединила более 20 регионов. В арсенале более 10 маршрутов по России: основные — по Москве, Санкт-Петербургу и прилегающим областям, есть и маршруты по Хабаровскому краю, Красноярску, Екатеринбургу, Самаре.

Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму поставил перед туроператорами республики амбициозную задачу — подготовить конкурентоспособный маршрут по башкирской земле для участия в 2018 году в Национальной программе «Моя Россия», отметили в пресс-службе ведомства.

Теги: проекты, история
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