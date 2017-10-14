Из-за долгов по налогам жителю Башкирии пришлось лишиться элитного кроссовера Фото: http://zakon-auto.ru Из-за долгов по налогам жителю Башкирии пришлось лишиться элитного кроссовера Фото: http://zakon-auto.ru

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Из-за долгов по налогам жителю Башкирии пришлось лишиться элитного кроссовера. Сотрудники службы судебных приставов республики провели целую спецоперацию по поиску скрывавшегося должника и аресту его имущества.

Как сообщили в УФССП по РБ, мужчина не желал выплачивать задолженность в размере 157 тысяч рублей. В отношении него в Кировском районном отделе столицы на исполнении находилось 14 исполнительных производств. Большая часть суммы – 102 тысячи рублей – это долги по налоговым обязательствам. В ходе разыскных мероприятий удалось установить, что у должника в собственности имеется элитный автомобиль марки Lexus ES350.

Вернуть арестованный автомобиль должник сможет, если в десятидневный срок оплатит задолженность. В противном случае транспортное средство будет направлено на реализацию.

С начала 2017 года судебными приставами разыскано 1143 должника и их имущество, в том числе 85 автомобилей.