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УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин в рамках празднования 40 летия «Сургутнефтегаз» провёл рабочую встречу с заместителем генерального директора по кадровым вопросам этого предприятия Михаилом Кириленко. В рамках переговоров достигнута договорённость о подписании соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров, дополнительного образования и оказания научно-технических услуг. Также прошли встречи с председателем Совета директоров компании, выпускником УГНТУ Владимиром Ерохиным и заместителем генерального директора по бурению Сергеем Ананьевым. В переговорах принимал участие член Попечительского совета УГНТУ, генеральный директор компании «Буринтех» Гиниятула Ишбаев.

Справка: Нефтегазодобывающая компания «Сургутнефтегаз» — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России.

На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых добывающих скважин. Компания «Буринтех» является ведущим партнером «Сургутнефтегаза» по поставке бурового инструмента и оказанию сервисных услуг.