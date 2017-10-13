Продукцию Башкортостана ценят не только в России, но и за рубежом — министр РФ Михаил Абызов Фото: Олег Яровиков Продукцию Башкортостана ценят не только в России, но и за рубежом — министр РФ Михаил Абызов Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Продукцию Башкортостана ценят не только в России, но и за рубежом. Об этом на встрече с журналистами 13 октября сказал министр Российской Федерации по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

«Работу по снижению административной нагрузки мы ведем на протяжении почти года вместе с ведущими деловыми объединениями страны, такими как Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата. Мы создали 19 рабочих групп, которые сейчас по каждому отраслевому направлению анализируют законодательство и нормативно-правовую базу, для того, чтобы выявить те требования, которые являются избыточными, устаревшими, которые дублируют друг друга по различным видам государственного контроля и надзора. Сегодня проектным комитетом по реформе контрольно-надзорной деятельности уже приняты 14 «дорожных карт», в рамках которых эти требования будут исключаться, модернизироваться и приводиться в современный вид», — отметил министр РФ.

По его словам, многие из этих требований достались в наследство от Советского Союза. Они касаются старого технологического уклада, не учитывают инновационных технологий, в том числе в сельском хозяйстве. Михаил Абызов подчеркнул, что вызовы времени следует учитывать, и проводить работу так, чтобы само наличие этих требований не приводило к неэффективным и невыгодным затратам бизнеса на их выполнение.

«Что касается того опыта, который есть в Республике Башкортостан, он положительный, передовой. Здесь есть и система координации работы надзорных ведомств, хорошая культура и дисциплина предпринимателей. Надо сказать, что это отражается на качестве продукции республики. Её ценят не только в России, но и за рубежом, — подчеркнул министр. — Есть некоторые проблемы, которые мы сегодня обсуждали. В частности, я предложил главе Башкортостана Рустэму Закиевичу Хамитову на площадке правительства республики создать координационный формат, в рамках которого по федеральным и региональным полномочиям проводить совместную работу по планированию проверок и по анализу их результатов».

Такой формат нужен для того, чтобы федеральные и региональные инспекторы не ходили на одни и те же предприятия и не спрашивали одни и те же требования, справки, документы, не отвлекали предпринимателей от того, чем они должны заниматься.

«А заниматься они должны предпринимательством, бизнесом, экономикой и платить налоги. С другой стороны, у нас есть вопросы междисциплинарные и межведомственные, когда раскоординированность некоторых структур, в том числе федеральных, приводит к их дублирующим проверкам. Предприниматели обращают наше внимание на то, что Россельхознадзор, Роспотребнадзор проверяют одни и те же требования, каждый на своих основаниях. И здесь, я тоже считаю, на площадке республиканского правительства нам необходимо эту координацию усилить. Если будет такая рабочая площадка, которая в ежемесячном, еженедельном режиме будет рассматривать вопросы плановых и внеплановых проверок, анализировать их результаты, то, уверяю вас, это сильно повысит качество работы инспекторского состава, повысит дисциплину. И самое главное, для чего мы реализуем проект по реформе контроля и надзора — это приведет к повышению качества продукции, к большей защищенности граждан, повысит степень защиты жизни и здоровья людей. И это самое главное, для чего государственный контроль вообще существует», — подытожил Михаил Абызов.

Как сообщало агентство «Башинформ», в уфимском Конгресс-холле 13 октября прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики республиканского Россельхознадзора. В мероприятии приняли участие министр России по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, глава Башкортостана Рустэм Хамитов, а также представители Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Минсельхоза РФ, Генпрокуратуры РФ, Управления Россельхознадзора по РБ.