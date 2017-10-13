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14 октября Суббота

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В Башкирии горел расселённый дом

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии горел расселённый дом Фото: Андрей Старостин

В Башкирии горел расселённый дом Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В ночь на 13 октября в дежурно-диспетчерскую службу города Благовещенск поступило сообщение о том, что горит расселенный дом по улице Ленина. По прибытию пожарных было установлено, что огнем охвачена кровля и наружная часть стены строения. К утру пожар был полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет.

В доме никто не проживал, сообщили в МЧС по РБ. В соответствии с программой по переселению из ветхого жилья здание было расселено. В настоящее время готовятся документы по снятию строения с кадастрового учета с дальнейшим его сносом. На месте работает дознаватель. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

Теги: пожар
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