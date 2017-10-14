УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

14 октября в Нефтекамске впервые пройдет зональный Фестиваль открытия сезона 2017-2018 Башкирской Юниор Лиги КВН. В нем примут участие команды школьников и студентов колледжей Северо-Запада республики.

В искусстве осторумия сразятся команды: УКСИВТ (Уфа), УТЭКәләр (Уфа), Балаяндар (Нефтекамск), Замана балалары (Краснокамский район), InterSport (Уфа), Шомбайҙар (Альшеевский район), Шәп компания (Нефтекамск), Ҡатыҡ (Дюртюли), Ҡояшлы ай (Агидель), Башҡорттоң Борай бүреләре (Бураевский район) и другие.

«В КВН на башкирском языке уже играют такие города республики, как Уфа, Стерлитамак, Салават, Кумертау, Мелеуз, Сибай, Учалы, Дюртюли, Агидель, Баймак. Теперь к ним присоединился Нефтекамск», — отметил председатель «Башкирской открытой лиги КВН», член жюри Урал Каримов.

Среди судей веселых и находчивых также телеведущий Фидан Кульмухаметов, представитель Исполкома Всемирного Курултая башкир Марат Гильманов, МС Burzoy.

Старт юбилейному сезону был дан 7 октября в Мелеузе, где состоялся первый фестиваль Башкирской Юниор-Лиги КВН, открывший сезон 2017-2018.