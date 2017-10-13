В Башкирии руководитель предприятия потратил заплаты работников на развитие бизнеса Фото: Андрей Старостин В Башкирии руководитель предприятия потратил заплаты работников на развитие бизнеса Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Белорецком районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Руководитель ОАО «Белсталь» в течение четырех месяцев не выплатил своим работникам свыше 4 млн рублей заработка. Денежные средства компании он направил на развитие бизнеса и расчеты с поставщиками.

Всего в этом году органы прокуратуры республики инициировали возбуждение 25 уголовных дел в отношении работодателей, допустивших задержку оплаты труда, сообщает пресс-служба ведомства. 12 уголовных дел направлены в суды, обвинительных приговоров удалось добиться трем должникам.

К примеру, директор ООО «СпецСтройМонтаж» за невыплату свыше двух месяцев заработной платы осужден к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

На контроле прокуратуры находятся вопросы фактического погашения задолженности по оплате труда. Так, в текущем году из 107 млн рублей причиненного преступлениями ущерба уже погашено около 73 млн рублей.